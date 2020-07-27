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Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues 'mecburen' Fenerbahçe'de kaldı

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Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues 'mecburen' Fenerbahçe'de kaldı
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Fenerbahçe'de yönetimin 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Rodrigues’le yolları ayırmak istediği ancak Al Ittihad teklifi geri çevirince plan iptal oldu.

Fenerbahçe yönetimi, maaş bütçesini düşürmek için yıllık 2 milyon Euro kazanan ve 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yolları ayırmak istediği öğrenildi. Garry Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a konuyla ilgili teklif yapıldı ancak kabul edilmedi.

Böylece Garry Rodrigues önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeye devam edecek. (Takvim)

Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues mecburen Fenerbahçede kaldı

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