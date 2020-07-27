Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues 'mecburen' Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe yönetimi, maaş bütçesini düşürmek için yıllık 2 milyon Euro kazanan ve 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yolları ayırmak istediği öğrenildi. Garry Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a konuyla ilgili teklif yapıldı ancak kabul edilmedi.

Böylece Garry Rodrigues önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeye devam edecek. (Takvim)

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