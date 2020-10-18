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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve yıldız oyuncunun Salı günü Cidde'ye gideceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi(Sporx)

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