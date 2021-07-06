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Spor Arena
Haber Giriş: 06.07.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'la anılan Halil Akbunar, Göztepe'de kaldı

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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'la anılan Halil Akbunar, Göztepe'de kaldı

Göztepe, adı Galatasaray'la da anılan Halil Akbunar ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık." ifadesine yer verildi.

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