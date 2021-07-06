Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'la anılan Halil Akbunar, Göztepe'de kaldı
Göztepe, adı Galatasaray'la da anılan Halil Akbunar ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık." ifadesine yer verildi.