Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'ın transferde Umut'u Meraş

Uruguaylı sol bekin üst üste yaşadığı sakatlıklar transfer planlarının revize edilmesine neden olurken, Leipzig’in de bonservis için 5 milyon Euro istemesi sonrası rota milli oyuncuya döndü. G.Saray’ın hedefi; zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayarak Umut Meraş transferini bitirmek.

Marcelo Saracchi’nin bir yıl içinde yaşadığı 5 sakatlık ve 12’nin üzerinde maç kaçırması Galatasaray’da sol bek için B planının üretilmesine neden oldu.

Sezon sonu kiralama sözleşmesi bitecek olan Saracchi için Leipzig’in de 5 milyon Euro bonservis istemesi üzerine hem yerli oyuncu kalitesini artırmak hem de maliyeti düşürmek isteyen sarı kırmızılılarda A Milli Takım’ın sol beki Umut Meraş’ın ismi öne çıktı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında da girişimde bulunulan ancak kulübünün EURO 2020’yi dikkate alarak ‘kiralama’ formülüne kapıyı kapattığı milli futbolcunun transferi yeniden gündeme geldi.

'Ocakta kiralayalım haziranda alalım'

Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki A Milli Takım’ın sol beki için kulübü Le Havre ile temasa geçerken, Fransız ekibinin 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın, FFP kısıtı ve sezon sonunda da şartların sağlanması halinde bu yaptırımın bitecek olması nedeniyle Umut Meraş’ı 6 aylığına kiralayıp, zorunlu satın alma opsiyonu maddesi ile bu işi çözmek istediği belirtildi. İki oyuncunun maliyetine bakıldığında Umut transferi Saracchi’ye oranla daha avantajlı olarak öne çıkıyor. Galatasaray, Fransız kulübünü ikna ederse Milli Takım’ın sol beki ile de görüşerek yerli oyuncu kadrosunu güçlendirecek.

Saracchi’nin maliyeti 2.5 milyon Euro

Sarı kırmızılılar geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig’e 500 bin Euro kiralama bedeli ödedi. Uruguaylı futbolcu yarım sezon için 700 bin Euro alırken bu sezonu tamamlaması durumunda 1 milyon 350 bin Euro daha alacak.

Geçen sezonun yarısında 14 lig maçına çıkan Saracchi 2 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Bu sezon ise 12 haftanın 7’sinde oynarken 1 asist yaptı.

Umut Meraş da bu sezon 11 maçı çıkarken Covid-19 karantinası dönüşünde önceki gün Le Havre’nin, Toulouse’a 4-3 kaybettiği maçta uzaktan şık 1 bir gol atıp 1 de asist yaptı.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ:

Umut Meraş birebirlerde sağlam bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Hızlı, güçlü ve geçilmesi zor bir bek.

Konsantrasyonu yüksek, ikili mücadelede sağlam. Hücumu desteklerken kademeden vazgeçmiyor.

11 maça çıkan Umut’un puan ortalaması 10 üzerinden 7. Ancak orta açma konusunda zayıflığı göze çarpıyor.

Bursa’da forma giydiği süreçte Umut’u daha önce Beşiktaş’a da isteyen Şenol Güneş onu milli takıma aldı.

9 kez A Milli Takım’da görev yapan Umut Meraş’ın Le Havre’deki teknik direktörü dünyaca ünlü Paul Le Guen.

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