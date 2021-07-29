Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Morutan teklifini Rumen basını duyurdu! Becali 10 milyon Euro istiyor ama...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Morutan transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rumen basını, Sarı-kırmızılı kulübün teklifini duyurdu.
Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Romanya pazarında etkin olan Galatasaray'ın Cicaldau'nun ardından Olimpiu Morutan'ı da transfer etmek istediği biliniyor.
Sport.ru'nun haberine göre Galatasaray, Morutan için FCSB'ye 5 milyon Euro önerecek. FCSB'nin sahibi Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamalarda Morutan'ı 10 milyon Euro'dan az bir fiyata satmayı düşünmediklerini söylemişti ancak haberde yapılacak pazarlıklar sonucu Galatasaray'ın Morutan transferini 7-8 milyon Euro bedelle bitirebileceği ifade edildi.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, dün yaptığı paylaşımda bu gece İstanbul'a geleceği uçak bilgilerini göstermişti.
FATİH TERİM'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Morutan ile ilgili şunları söylemişti:
"Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum"