Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Morutan transferi için üst üste flaş açıklamalar! Becali ve Burak Elmas...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Olimpiu Morutan transferini bitirme noktasına getirdiği iddia edildi.

22 yaşındaki Rumen orta saha için çalışmalarını sürdüren ancak FCSB Başkanı Gigi Becali'nin yüksek bonservis istemesi nedeniyle sonuçlandıramayan sarı-kırmızılıların, Becali ile anlaşmaya hazırlandığı kaydedildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Galatasaray ile Morutan'ın kulübü FCSB'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığını ifade etmesinin ardından Becali'den de resmi açıklama geldi.

'YÜZDE 99 GALATASARAY'DA'

Romanya Gazetesi Sport'a özel açıklamalarda bulunan Gigi Becali, Morutan transferinin yüzde 99 bittiğini söyledi.

Becali açıklamasında, "Morutan yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Rumen basını, Morutan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin ve Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiğini ifade etti.

"MUHTEMELEN 10 MİLYON EURO ÖDEMEYE KARAR VERDİLER"

FCSB'nin sahibi Becali, Rumen basınından Digi Sport'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan alacakları bonservis bedelini açıkladı.

Galatasaray'ın, istedikleri 10 milyon euroluk bonservisi büyük ihtimalle ödeyeceğini söyleyen Becali, "Galatasaray ile görüşüyoruz. 10 milyon euro istedim. Galatasaray önce 8, sonra 9 verdi. 10 milyon eurodan ucuza olmayacağını söyledim ve muhtemelen bu rakamı ödemeye karar verdiler. Yarın teklifi gönderirler." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS'TAN YANIT GELDİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Becali'nin sözleri sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı. Elmas, transferdeki son durumu "Olimpiu Morutan'ın maliyeti sebebiyle bu transferde bir girişimimiz yok" ifadeleriyle özetledi.

TERİM'DEN MORUTAN SÖZLERİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Morutan ile ilgili şunları söylemişti:

"Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum"

BECALI TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın teklifini doğrulamıştı.

Becali, "Morutan büyük ihtimalle ayrılacak. Teklifin hangi takımdan geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray. Penaltı kaçırdı diye ondan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bu durum pazarlıkları da etkilemez çünkü uzun zamandır Morutan'ı takip ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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