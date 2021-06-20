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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Javi Martinez'in yeni takımı resmen belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 20.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Javi Martinez'in yeni takımı resmen belli oldu!

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Sezon bitiminde 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılan ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği İspanyol futbolcu Javi Martinez'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden olduğu iddia edilen Javi Martinez, sezon bitiminde 9 yıldır forma giydiği Bayern Münih'ten ayrılmıştı.

32 yaşındaki İspanyol futbolcu, Katar ekibi SC Qatar ile sözleşme imzaladı.

Martinez, Bayern Münih formasıyla 9 lig şampiyonluğu yaşarken, ikişer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmıştı

Son dakika transfer haberi: Galatasarayın ilgilendiği Javi Martinezin yeni takımı resmen belli oldu

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