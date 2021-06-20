Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Javi Martinez'in yeni takımı resmen belli oldu!
Sezon bitiminde 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılan ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği İspanyol futbolcu Javi Martinez'in yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden olduğu iddia edilen Javi Martinez, sezon bitiminde 9 yıldır forma giydiği Bayern Münih'ten ayrılmıştı.
32 yaşındaki İspanyol futbolcu, Katar ekibi SC Qatar ile sözleşme imzaladı.
Martinez, Bayern Münih formasıyla 9 lig şampiyonluğu yaşarken, ikişer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmıştı
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...