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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ve kötü haber...

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ve kötü haber...

Galatasaray transfer haberleri... Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor.

Galatasaray'ın ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiraladığı Gedson Fernandes, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurdu. Sabah'ın haberine göre sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u Galatasaray, tekrar kiralamak istiyor.

Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.

Ancak Portekiz'den gelen haberler, sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasarayın Gedson Fernandes planı ve kötü haber...

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