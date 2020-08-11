Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'ın Bernard Mensah teklifi...

Galatasaray'da Bernard Mensah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Mensah konusunda somut adımlar attığını belirtirken Kayserispor'a yapılan son teklifi açıkladı.

Hürriyet gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük, Mensah hakkında şu ifadeleri kullandı;

Fatih Terim, hem sistemine uyması hem de Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Mensah'ı ısrarla istiyor. Çünkü Galatasaray orta sahada Seri ve Lemina'yı kaybetti. Bu yüzden orta sahaya Mensah hamlesi ısrarla isteniyor. Galatasaray yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile neredeyse her gün görüşme halinde. Kulüpler Birliği Toplantısı'nda bu konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

''BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR, GALATASARAY'IN TEKLİFİ...''

Beşiktaş da Mensah için devrede ama Galatasaray, bu transferi bitirmek için daha yoğun görüşmeler yapıyor. Galatasaray'ın son teklifi 1.5 milyon euro kiralama bedeli artı takas olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir.

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