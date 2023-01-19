Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yeni Uğur Çiftçi formülü

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Emre Taşdemir’in Sivasspor’a gitmeyi kabul etmemesi nedeniyle Uğur Çiftçi’yi henüz renklerine katamayan Galatasaray transferi sonlandırmak için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar 600 bin Euro artı Emre Taşdemir karşılığında hem Sivasspor ile hem de futbolcu ile anlaşırken Emre’nin ayrılma konusundaki olumsuz tavrı imzaların atılmasına engel olmuştu.

RIZA ÇALIMBAY, ‘EMRE GELMEDEN OLMAZ’ DEDi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da kupada 3-0 kazandıkları Karacabey maçının ardından “Uğur, Galatasaray’a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi’yi verme şansımız yok” diyerek kulübün tavrını açıkça ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray önce Emre’yi ikna etmeye çalışacak. Eğer sonuç alınamazsa farklı bir oyuncunun takası ya da 600 bin Euro’luk bonservis ücretinin artırılması seçenekleri devreye sokulacak.