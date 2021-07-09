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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan Valentin Rosier operasyonu! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan Valentin Rosier operasyonu! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier’'le ilgileniyor. Yedlin'le yolları ayırarak yeni bir sağ bek arayışına giren Sarı-Kırmızılı takım Udinese'li Larsen'den sonuç alamayınca Rotayı Valentin Rosier'e çevirdi.

Galatasaray 'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi.

Rosier için resmi teklif!

Fanatik'in haberine göre; Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

3.5-4 milyon Euro gözden çıkarıldı!

Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaraydan Valentin Rosier operasyonu Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

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