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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan Taffarel'e 'şartlı' evet!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan Taffarel'e 'şartlı' evet!
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Galatasaray yönetimi geri dönmek için mesaj yollayan Brezilyalı antrenör Claudio Taffarel'den fedakârlık yapmasını bekliyor. Bir yıl önce kulüpten ayrılırken 20 bin Euro kazanan sambacıya aynı ücretin ödenmesinin mümkün olmadığı ancak rakamı aşağı çekerse tekrar sarı-kırmızılı ekipte görev yapabileceği bildirildi.

G.Saray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.

Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan Claudio Taffarel'in G.Saray'a dönmek istediği öğrenildi.

HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, G.Saray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi.

Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakârlık bekliyor. (Sabah)

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