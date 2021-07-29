Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan savunmaya takviye! Portekizliler duyurdu...

Spor Arena Dış Haberler - Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Christian Luyindama'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın savunmaya takviye yapmayı hedefliyor.

Portekiz basınında A Bola; sarı kırmızılı kulübün, Belenenses forması giyen Tomas Ribeiro ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre; 22 yaşındaki stoperle yakından ilgilenen Galatasaray, ilk temaslarda dahi bulundu.

İYİ BİR TEKLİF KARŞISINDA SATILABİLİR

Söz konusu haberde, Tomas Ribeiro'nun takımın çok önemli bir parçası olmasına rağmen takımın diğer eksik mevkilerine transfer yapılabilmesi adına kaynak yaratılabilmesi için iyi bir maddi teklif karşılığında satılmasına sıcak bakıldığı kaydedildi.

Tomas Ribeiro'nun kulübü Belenenses ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CASSIERRA TÜRK TAKIMLARININ TAKİBİNDE

Öte yandan Belenenses forması giyen bir başka oyuncu Mateo Cassierra'ya da Türkiye'den ilgi olduğu öne sürüldü. 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet ile Süper Lig takımlarını yanı sıra Premier Lig takımlarının da ilgilendiği kaydedildi.