Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan orta sahaya Radja Nainggolan hamlesi!

Galatasaray, Inter’in 32 yaşındaki yıldız orta sahası Radja Nainggolan ile ilgileniyor. İtalya basını, Belçikalı futbolcuyla Cim Bom’un ilgilendiğini ancak Inter’in oyuncusunu kiralamaktan ziyade bonservisiyle veya zorunlu satın alma şeklinde gönderebileceğini belirtti. Galatasaray tecrübeli orta saha ile ücret konusunda anlaşsa bile eşinin sağlık durumu bu transferde kilit rol oynayacak.

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nter’in 32 yaşındaki yıldız orta sahası Radja Nainggolan, Galatasaray’a yazıldı. İtalya basını, Belçikalı futbolcuyla Cim Bom’un ilgilendiğini ancak İnter’in oyuncusunu kiralamaktan ziyade bonservisiyle veya zorunlu satın alma şeklinde gönderebileceğini belirtti.

EŞİNİN DURUMU KİLİT ROL OYNAYACAK

Eşi kanser tedavisi gördüğü için İtalya’dan ayrılmayan ve geçen sezon 1 milyon Euro’nun altında bir ücrete Cagliari’de kiralık oynayan Nainggolan’ın, İnter’deki maaşı ise 4 milyon Euro’yu buluyor. Galatasaray tecrübeli orta saha ile ücret konusunda anlaşsa bile eşinin sağlık durumu bu transferde kilit rol oynayacak. (Fanatik)

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