Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan Okay Yokuşlu sürprizi!

Sarı-Kırmızılı kulüpte acil eylem planı olarak belirlenen 6 numara transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi. Teknik patron Fatih Terim'in belirlediği liste üzerinden çalışmaları sürdüren Galatasaray Yönetimi, bu kez gözüne Okay Yokuşlu'yu kestirdi.

Fanatik'in haberine göre; kulübün yetkilendirdiği temsilcilerin, Celta Vigo ile masaya oturduğu ve kiralama teklifini ilettiği de gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi ayrıca mutabakat sağlanırsa, kiralama kontratına satın alma maddesi de ekletmeye hazırlanıyor. Geçen sezonu İngiltere'de kiralık olarak geçiren Okay ise artık düzenli şekilde bir takımın formasını giymek istediği için, transfere sıcak, ama kiralanma fikrine soğuk bakıyor.

Aynı anda görüşüyorlar

Galatasaraylı yetkililer, zorunlu satın alma maddesiyle bu işin çözülebileceğini düşünüyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam edecek. Eğer Okay konusunda İspanyol kulübü ile ortak yol bulunamazsa, vakit kaybetmeden orta sahadaki alternatif isimlere ağırlık verilecek. Galatasaray Yönetimi'nin, menacerler vasıtasıyla bu görüşmeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ve gündemdeki isimlerden birine mutlaka Sarı-Kırmızılı formanın giydirileceği belirtiliyor.

Bu kez farklı konuştu

Okay'ın gündemdeki diğer oyunculara göre en büyük farkı ise değişen yabancı kuralıyla birlikte, yerli isimlerin yeniden önem kazanması oldu. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'e dahil edilmesi durumunda 1 yerlinin yeri garanti olacak. Diğer taraftan, daha önceki açıklamalarında şimdilik Türkiye'ye dönmeye hazır olmadığını belirten Okay'ın, bu kez şartların oluşması ve kulüplerin anlaşması durumunda kontratı kabul edebileceği yönünde bir mesaj yolladığı öğrenildi.