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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan Norwich’e Milot Rashica için 2 ayrı teklif! Kosovalı yıldız kararını verdi

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#Transfer#Milot Rashica#Galatasaray
Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan Norwich’e Milot Rashica için 2 ayrı teklif Kosovalı yıldız kararını verdi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Sarı kırmızılı yönetim, Kosovalı oyuncuyu takımda tutmak için görüşmelere başladı. Bir yıllığına kiralanan Milot Rashica için birinci plan, bonservisiyle satın almak. Bunun için Norwich City’ye 7.5 milyon Euro önerildi. İkinci plan ise satın alma opsiyonlu olarak yeniden kiralamak. İngiliz kulübü sezon sonu cevap verecek.

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G.Saray yönetimi, Milot Rashica’yı kadrosunda tutmaya kararlı... Sezon başında Norwich City’den bir yıllığına kiralanan Kosovalı kanat oyuncusu ile devam etme kararı alan yönetim, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Rashica için Norwich City Kulübü’ne 2 ayrı teklif paketi sundu...

SEZON SONU BEKLENiYOR

Birinci plan, direkt bonservisiyle satın almak... Bunun için önerilen rakam ise 7 milyon 500 bin Euro. İkinci teklif, satın alma opsiyonlu kiralama.

Önerileri değerlendirmeye alan Norwich yönetimi, cevap vermek için sezonun bitmesini bekliyor. Championship’te play-off’a kalma mücadelesi veren ve Premier Lig’e yükselmeyi amaçlayan kulüp, sonuca göre karar verecek.

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OYUNCU KALMAK iSTiYOR 

Eğer Premier Lig hedefi gerçekleşmezse Galasaray’ın 7 milyon 500 bin Euro’luk satın alma teklifinin kabul edilmesi bekleniyor. Norwich, 26 yaşındaki oyuncuyu 2021 Temmuz’unda 11 milyon Euro’ya Werder Bremen’den almıştı.

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Diğer taraftan Milot Rashica’nın da Galatasaray’da kalmayı çok istediği ve bu düşüncesini Norwich City yönetimine bildireceği öğrenildi.

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#Transfer#Milot Rashica#Galatasaray

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