Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Luis Suarez bombası!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.

Galatasaray'da gündeme ise Falcao gibi Kolombiyalı Luis Suarez geldi. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

CİMBOM'UN TERCİHİ LUIS SUAREZ

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor. Kiralık Florin Andone sözleşmesinin sonuna gelirken İspanya'dan ise sürpriz bir iddia geldi. Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve tapusu Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'in Galatasaray'ın radarına girdiği iddia edildi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDEKİ TAKIMLAR İSTİYOR"

Zaragoza Sportif Direktörü Lalo Arentegui düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı oyuncu için, "Onu tutmak istiyoruz. Bizimle olmasını istiyoruz. Watford ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların da onu istemesi işimizi zora sokuyor" dedi. Lalo, Suarez için bahsettiği takımın 'Galatasaray mı' olduğunu sorusuna ise gülerek, "Polemik çıkaracak cevap bulamazsınız" diyerek kafa karıştırdı.

Falcao'nun da gelmesi halinde iki Kolombiyalı golcüyle oynamayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin, Luis Suarez için İngilizlerle görüştüğü öğrenildi.

YENİ GOL MAKİNESİ

Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu müthiş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.

FALCAO DEVREDE

Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Luis Suarez'i kiralamayı planlarken görüşmelerde Radamel Falcao'nun da aktif rol oynadığı öğrenildi. Suarez'i arayıp, "Gelişimin için Galatasaray bir kulübü mutlaka düşünmelisin" dediği öğrenildi. (Sabah)





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