Son dakika transfer haberi! Galatasaray'dan kritik hamle! İzlemeye gittiler...

Spor Arena Dış Haber - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Danimarkalı Jens Stryger-Larsen gelmişti.

Danimarka Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren ve ülkesinin yarı finale çıkmasında önemli bir pay sahibi olan Larsen için sarı-kırmızılıların Udinese ile masaya oturduğu belirtilmişti.

30 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaraylı scoutlar, Danimarka'nın Çekya ile oynadığı EURO 2020 çeyrek final maçını izlemek için Roma Olimpiyat Stadı'na gitti. Larsen'i yakından takip eden ve sık sık notlar alan scoutların İstanbul'a dönüşte detaylı rapor hazırlayacağı kaydedildi.

UDINESE'YE 3, LARSEN'E 1 MİLYON EURO

Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon Euro talep etti. 2.5-3 milyon Euro’ya indirilmesi hedefleniyor. Larsen’in de yıllık 1 milyon Euro istediği bildirildi.

Danimarkalı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.

4 yıldır Udinese forması giyen Larsen, geçtiğimiz sezon 33 maçta 2 gol 1 asist ile oynadı.