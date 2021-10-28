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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Taylan Antalyalı
Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalıya yeni sözleşme

Yerli oyuncu statüsüyle ilgili son gelişmeler sonrası atağa kalkan Galatasaray, 900 bin TL kazanan Kerem Aktürkoğlu ve 2.5 milyon TL garanti maaş alan Taylan Antalyalı ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. İki oyuncunun da sözleşmesi revize edilecek, kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.

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Bu yıl 8+3 olarak devam eden yabancı kuralının gelecek sezon 7+4'e düşecek olması nedeniyle elindeki yerli oyuncuları kaybetmek istemeyen Galatasaray , iç transferde atağa kalktı. Fanatik'in haberine göre Sarı Kırmızılı ekip, 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 2.5 milyon TL kazanan Taylan Antalyalı ile 950 bin TL garanti ücret alan Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Yıllık ücretleri artacak

Uzun süredir Taylan ve Kerem ile görüşme halinde olan Galatasaray Yönetimi, iki oyuncusu ile de prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray yönetimi bu hamlesiyle, ocak ayındaki kış transfer döneminde elini güçlendirmiş oldu. İmzaların kısa süre içerisinde atılacağı ve Sarı Kırmızılı ekibin konu ile kısa süre içerisinde ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

4 milyon TL imza parasıyla geldi

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2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla transfer edilen Taylan Antalyalı, ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2.2 milyon TL kazandı. Bu sezon 2.5 milyon TL garanti ücret alan 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon ise 3 milyon TL kazanacaktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalıya yeni sözleşme

Serie A ekipleri pusuda

Geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Taylan Antalyalı için Serie A ekiplerinin pusuda olduğu iddia ediliyor.

Bundesliga ve Ligue 1'den kanca

Geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, son dönemlerin en formda isimlerinin başında geliyor. Bundesliga ve Ligue 1 ekiplerinin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı ekip ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

900 bin TL'ye oynuyor

Geçtiğimiz sezon 850 bin TL, bu sezon ise 900 bin TL kazanan Kerem, önümüzdeki iki sezon 950 bin TL garanti ücret alacaktı. Müthiş bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki hücum oyuncusunun imza atacağı yeni sözleşme sonrası yıllık ücretinde ciddi bir artış olacak.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Taylan Antalyalı

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