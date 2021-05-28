Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman bombası! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk sonrası...

Spor Arena - Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri var. Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da bir yandan seçim hareketliliği yaşanırken bir yandan da Mustafa Cengiz yönetimi, Abdurrahim Albayrak önderliğinde transfer çalışmaları yapıyor.

AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK İMZAYI BEKLİYOR

İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak.

KAAN AYHAN İLE ANLAŞILDI, SASSUOLO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray, geçen sezon da transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan, Galatasaray'a gelmek istiyor.

Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen Galatasaray, bu konuda da belli bir yol almış durumda.

HALİL DERVİŞOĞLU ZORA GİRDİ! BRENTFORD 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor ancak sergilediği performansla Milli Takım'a kadar yükselen ve dün de Azerbaycan'a karşı çıktığı ilk milli maçta ilk golünü atan Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için kulübü 10 milyon Euro talep ediyor. Sezonun sonlarına doğru Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi düşündüğünü yazmıştık. Halil'in yükselen performansı ve Brentford'un genç oyuncunun fiyatını 10 milyon Euro seviyesine çekmesi, bu transferin zora girmesine sebep oldu.

HEDEFTE KENAN KARAMAN VAR

Halil Dervişoğlu transferinin zora girmesinin ardından Galatasaray yönetimi, Bundesliga 2 ekibi Düsseldorf'tan ayrılan ve serbest kalan milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı. Türkiye'den başka talipleri de olan Kenan Karaman'ın vereceği karar, Galatasaray'ın forvet transferindeki yol haritasını da belirleyecek.

KENAN KARAMAN İLE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Karaman'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Kenan Karaman Düsseldorf'ta çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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