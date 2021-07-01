Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 10 milyon Euro

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes için ilk teklif yapıldı. Geçtiğimiz sezon ocak ayında 500 bin Euro karşılığında yarım sezonluğuna kiralanan Portekizli için sarı kırmızılılar adımını attı. Benfica ile görüşmelerine geçtiğimiz hafta başlayan yönetim, Portekiz ekibinin 1 yıllık kiralama formülüne sıcak bakmaması üzerine farklı bir paket teklif ile kapıyı çaldı. Benfica’nın görüşmelerde Fernandes’i bonservisi ile vermeyi gündeme getirmesi üzerine Galatasaray bu transferi çözüme kavuşturmak için ‘satın alma opsiyonu’ maddesi ile teklifini sundu.

Terim’in öncelikli listesinde

Özellikle geçtiğimiz sezon, ligin son 10 haftasında ağırlığını koyan ve orta sahada imza attığı başarılı işlerle Fatih Terim’in ‘öncelikli’ listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Galatasaray, 10 milyon Euro’yu gözden çıkardı. 17 lig maçında görev alıp, 3 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı kulüp Benfica’ya 2021-22 sezonu için kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Ve Galatasaray, Gedson Fernandes için 8 milyon Euro’luk da satın alma opsiyonu maddesini teklifine ekleyerek, Portekizli için rakamı 10 milyon Euro’ya kadar çıkardı.

Emre Akbaba ile de anlaşma tamam

Fernandes’in yeniden Galatasaray’da forma giymek istediği ve aldığı birçok teklife rağmen tercih hakkını sarı kırmızılılardan yana kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray, resmi teklifini sunarken transferin çözümlenmesi adına ilerleyen günlerde teknik direktör Fatih Terim’in de transferin olumlu sonuçlan

ması adına Milan’dan eski öğrencisi ve yakın dostu olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Galatasaray Kulübü sözleşmesi biten Emre Akbaba ile de yıllık 8 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı. Emre’nin hafta sonuna kadar yeni sözleşmeye imza atıp antrenmanlara katılması bekleniyor.