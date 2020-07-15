MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.07.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bir yandan transfer edilecek isimlerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray’da, diğer taraftan satılacak oyuncular için de çalışmalar başladı. Belhanda’nın Arabistan’a, Falcao’nun ABD’ye transferi gündemde

Galatasaray’da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim’in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a, Falcao’nun da ABD’ye gitmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi. Galatasaray, özellikle Belhanda’nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor. Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek. Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro’yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.

Diagne geri dönüyor

Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray’ın 1. forveti Diagne olacak. Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak. Adaylardan biri, Katar’dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic. Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaraydan flaş karar Falcao ve Belhanda...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle