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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Emil Konradsen Ceide için teklif

#Galatasaray#Transfer #Emil Konradsen Ceide
Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan Emil Konradsen Ceide için teklif

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 10. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Galatasaray, transfer için düğmeye bastı. Norveç basını, Sarı-kırmızılı kulübün Rosenborg forması giyen kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide için teklif yaptığını yazdı.

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Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 27 puanla lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Norveç basınında çıkan habere göre Sarı-kırmızılı kulünün Rosenborg'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide için teklif yaptı.

TV 2'de bulunan haberde Galatasaray'ın Emil Konradsen Ceide için Rosenborg'a yüksek bir teklif yaptığı ifade edildi. Haberde 'büyük' olarak nitelendirilen teklif için rakam verilmezken Rosenborg'un henüz cevap vermediği belirtildi.

Habere göre 20 yaşındaki oyuncuyla daha önce Adana Demirspor ve Sassuolo da ilgilenmişti.

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Emil Konradsen Ceide kimdir?

2001 doğumlu Emil Konradsen Ceide, 2017'de Rosenborg altyapısına katıldı. Norveçli kanat oyuncusu 2018'de ise A takıma yükseldi.

Bu sezon Rosenborg formasıyla ligde 24 maça çıkan genç oyuncu 5 gol ve 3 asist üretti. Ceide bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde de 6 maçta 2 gol kaydetti.

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Norveç U21 forması da giyen Ceide, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi adına 4 maçta 3 gole imza attı.

Ceide'nin kulübüyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.75 boyundaki oyuncu hem sol kanatta hem de sağ kanatta görev yapıyor.

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#Galatasaray#Transfer#Emil Konradsen Ceide

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