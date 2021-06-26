Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Edin Visca hamlesi! Fenerbahçe...

Geçen sezona damgasını vuran ve hâlâ yankıları devam eden, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci yarışı, bu kez yerini bir başka büyük transfer operasyonuna bırakacak.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca’nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Bu transfer girişimine karşın, kongre sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un nasıl bir karşı hamle yapacağı ise merak konusu.

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