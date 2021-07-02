Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'dan Baba Rahman hamlesi!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray, bir yandan da güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Bu kapsamda orta sahaya Aytaç Kara, stopere ise Alpaslan Öztürk’ü transfer eden Galatasaray; savunmaya önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Asist Analiz’in edindiği bilgiye göre Galatasaray; kariyerinde Chelsea, Schalke, Augsburg gibi önemli takımlar başta olmak üzere birçok ekibin formasını giyen Ganalı sol bek Baba Rahman’ı da kadroya katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona oldukça yaklaştı.

BABA RAHMAN KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Dreams FC’de başlayan Baba Rahman, daha sonra ise Bundesliga’nın yolunu tuttu. Burada Greuther Fürth, Augsburg ve Schalke’de top koşturan Ganalı savunmacı, kariyerinin en dikkat çekici kısmını ise Chelsea formasıyla geçirdi. 2015/2016 yazında Maviler’e transfer olan oyuncu, ardından kiralık olarak da birçok ekipte futbol oynadı.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Paok Saloniki’de geçiren 27 yaşındaki oyuncunun, Chelsea’deki sözleşmesi ise 30 Haziran 2022’de sona eriyor(Asist Analiz)