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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'ya Türk teknik adam talip!
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Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'ya Türk teknik adam talip!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'ya Türk teknik adam talip!
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan gözyaşları içerisinde ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'ya sürpriz bir talip çıktı.

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi. (Fanatik)

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