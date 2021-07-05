Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!

Son 1,5 sezonu Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'da geçiren sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga ekibi Espanyol'a transfer oluyor. Bu sabah Barselona havalimanından paylaşım yapan Uruguaylı futbolcunun imza için şehre gittiği belirtildi.

Espanyol'un transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.