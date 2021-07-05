MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!

Geride kalan 1,5 sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Marcelo Saracchi'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı sol bek, La Liga ekibi Espanyol'a imza atmak için Barselona'ya gitti.

Son 1,5 sezonu Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'da geçiren sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga ekibi Espanyol'a transfer oluyor. Bu sabah Barselona havalimanından paylaşım yapan Uruguaylı futbolcunun imza için şehre gittiği belirtildi.

Espanyol'un transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Galatasarayda Emre Akbabanın imzasındaki detay Sadece Trabzonspor... Transfer Haberleri
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın imzasındaki detay! Sadece Trabzonspor... Transfer Haberleri
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi