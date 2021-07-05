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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Saracchi'nin yeni takımı belli oldu!
Geride kalan 1,5 sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Marcelo Saracchi'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı sol bek, La Liga ekibi Espanyol'a imza atmak için Barselona'ya gitti.
Son 1,5 sezonu Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'da geçiren sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga ekibi Espanyol'a transfer oluyor. Bu sabah Barselona havalimanından paylaşım yapan Uruguaylı futbolcunun imza için şehre gittiği belirtildi.
Espanyol'un transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.