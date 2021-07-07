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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes'e talip çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes'e talip çıktı!

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Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'e Valeranga'dan teklif geldiği belirtildi.

Son olarak Galatasaray forması giyen ve kontratı biten Martin Linnes için talip çıktı.

Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen, Linnes ile ilgilendiklerini ve kendisine teklif yaptıklarını açıkladı.

'LINNES'İ İSTİYORUZ'

Norveç basınına konuşan Ingebrigtsen, "Linnes'i istiyoruz. Heyecan verici bir transfer olur. Şu an ne düşünüyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2016'da transfer olan ve 6 kupa kazanan 29 yaşındaki sağ bek, 146 maçta 5 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

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