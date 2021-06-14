Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Premier Lig iddiası!

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray bir yandan seçim heyecanına girerken bir yandan yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak Aslan sezonu erken açacak. Terim'in sözleşmesi biterken takımı Selçuk İnan'ın hazırlayacağı açıklandı.

OY KULLANMAK İÇİN AYRILDI

Fatih Terim’in sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona ermesinden sonra Selçuk İnan’la beraber 14 Haziran’da başlayacak olan yeni sezon çalışmalarında olması beklenen Necati Ateş, oy kullanamayacağını öğrenince hocalıktan ayrıldı.

DEVLER LİGİ ELEME MAÇI

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

TERİM BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Aslan'da Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği konusu seçimden sonra netlik kazanacak.

EVERTON'IN LİSTESİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu ifade edildi.

CİDDİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Everton yönetiminin Fatih Terim'i düşündüğü ve önümüzdeki dönemde ciddi bir görüşme olacağı, bu sebeple somut gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.

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