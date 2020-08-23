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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı!
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Haber Giriş: 23.08.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı!
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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli için Fransa Ligi takımlarından Nice'in harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'da en çok maaş kazanan futbolculardan birisi olan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı.

Cezayirli orta sahanın Fransa Ligue 1 takımlarından Nice’in transfer listesinde olduğu öğrenildi. Nice’in tecrübeli futbolcunun transferi için oldukça istekli olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray, Fransız ekibi Nice’in transfer listesinde yer alan Sofiane Feghouli için isteyeceği bonservis bedelini belirledi. Asist Analiz'in haberine göre Sarı-kırmızılılar, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 4-5 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli talep edecek. Bu transferi bonservissiz bitirmek isteyen Nice ise menajerler aracılığıyla görüşmeleri sürdürüyor. 

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasarayda Sofiane Feghouliye Fransadan talip çıktı

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