Son dakika transfer haberi | Galatasaray'da Seri çıkmazı

Sarı kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu bu sezon da kiralamak isterken Fulham bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma şartı koymak istedi. Bu şekilde oyuncunun maliyeti 11 milyon Euro’ya çıkacağı için G.Saray beklemeye geçti.

G.Saray, teknik direktör Fatih Terim’in yeniden kiralanmasını istediği Jean Michael Seri için kulübü Fulham ile masaya otururken, İngiliz ekibinden bu kez şartlı onay geldi. Siyah beyazlılar, Fildiş Sahilli orta saha oyuncusunu bu sezon ancak ‘zorunlu satın alma’ maddesi ile kiralık olarak vereceğini iletti. Fulham ayrıca 2 milyon Euro kiralama bedeli talep etti. Görüşmelerin diğer ayağında ise Seri, geçen yıl G.Saray’dan aldığı ücrette 300 bin Euro indirime giderek 2.5 milyon Euro’ya İstanbul’a gelebileceğini belirtti. Futbolcu kanadında bu olumlu gelişme yaşanırken kulübünün zorunlu satın alma şartı Galatasaray’ın elini kolunu bağladı.

BU RAKAMA MÜMKÜN DEĞiL

Sarı kırmızılılar bu opsiyon maddesi nedeniyle bonservisi 11 milyon Euro’ya ulaşacak olan Fildişi Sahilli oyuncu için beklemeye çekildi. Fulham’da kadroya giremeyen Seri için artık transferin son günleri beklenecek. 29 yaşındaki futbolcu başka bir kulübe transfer olmaz ya da Fulham’ın istediği şartlarda teklif gelmezse Galatasaray bir adım daha atacak. Eğer Fulham Kulübü, zorunlu satın alma şartından vazgeçmezse Galatasaray, maddi açıdan Seri’nin bonservis bedelini karşılayamayacağı için transferden vazgeçecek.