Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da rota Aytaç Kara
Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Aytaç Kara, tekrar Galatasaray'ın gündemine girdi.
Fatih Terim’in iki sezondur takımında görmek istediği bilinen Aytaç Kara yeniden Sarı- Kırmızılılar’ın gündemine girdi.
Kasımpaşa’da 8 gol atarak müthiş bir sezonu geride bırakan başarılı orta saha oyuncusunun 1 yıl sözleşmesi kaldı.
Bunu fırsat olarak gören yönetimin takas artı para içeren bir formülle Aytaç için Kasımpaşa’nın kapısını çalacak. Aytaç’ın alınması, bir sonraki sezon yaşanacak yabancı kısıtlaması düşünüldüğünde önemli.
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