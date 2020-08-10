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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da rota Aytaç Kara

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da rota Aytaç Kara
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Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Aytaç Kara, tekrar Galatasaray'ın gündemine girdi.

Fatih Terim’in iki sezondur takımında görmek istediği bilinen Aytaç Kara yeniden Sarı- Kırmızılılar’ın gündemine girdi.

Kasımpaşa’da 8 gol atarak müthiş bir sezonu geride bırakan başarılı orta saha oyuncusunun 1 yıl sözleşmesi kaldı.

Bunu fırsat olarak gören yönetimin takas artı para içeren bir formülle Aytaç için Kasımpaşa’nın kapısını çalacak. Aytaç’ın alınması, bir sonraki sezon yaşanacak yabancı kısıtlaması düşünüldüğünde önemli.

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