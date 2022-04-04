Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Olimpiu Morutan için bir talip daha

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Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından sarı kırmızılı kulüpte seçim hazırlıkları başlarken bir yandan da Fenerbahçe ile oynanacak derbinin çalışmaları sürdürülüyor.

Sarı kırmızılılarda seçilecek yeni yönetimin teknik direktör ve oyuncular konusunda nasıl bir yol izleyeceği bilinmezken transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Sezon başında Rumen ekibi FCSB'den transfer edilen ancak beklentilerin altına kalarak kadroya girmekte zorlanan Olimpiu Morutan için bir transfer iddiası daha geldi.

ÖNCE RANGERS İLE YAZILDI

Adı geçtiğimiz günlerde İskoç ekibi Rangers ile geçen Morutan için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain Kulübü'nün devreye girdiği belirtildi.

Rumen basınında yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain, 22 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

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MALİYETİNİ RUMEN TAKIMLARI KARŞILAYAMAZ

Olimpiu Morutan'ın tekrar Romanya Ligi'ne dönme ihtimalinin olmadığı kaydedilirken Galatasaray'dan aldığı aylık 40 bin Euro'luk ücreti hiçbir Rumen takımının veremeyeceği belirtildi.

Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması durumunda bir sonraki durağının Al Ain olacağı iddia edildi.

BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Galatasaray'ın sezon başında 4.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği yıldız orta saha oyuncusu beklentilerin çok uzağında kaldı.

Formaya hasret kalan ve Torrent'in de kadroda şans vermediği Morutan, Galatasaray formasıyla toplamda 31 maça çıktı.

Rumen futbolcu bu maçlarda 3 gol atıp 5 de asist katkısı yaptı.

ŞİKAYET ETMİŞTİ

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve dava ettim" açıklamasıyla sarı kırmızılı kulübü şikayet ettiğini belirtmişti.

Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Morutan'ın bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.