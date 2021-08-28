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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'da Octavian Popescu sesleri!

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Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'da Octavian Popescu sesleri!

Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan transferlerinin ardından Romanya'dan gündeme gelen son isim ise Octavian Popescu oldu

Transferin hızlı takımı Galatasaray 'da sol kanat için gündeme sürpriz bir isim geldi. Craiova’dan Alexandru Cicaldau ve FCSB'den Olimpiu Morutan transferleriyle Romanya pazarına açılan Aslan'da Octavian Popescu hakkında gelişme yaşandı.

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TERİM'İN RAPORUNA BAĞLI

Ajansspor'un haberine göre; FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu, Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporunun ardından harekete geçecek.

Romanya Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen sol kanat Popescu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Öte yandan; Octavian Popescu'nun danışmanlığını Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan transferinde de yer alan Ioan Becali yapıyor.

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