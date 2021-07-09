Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'da Nicolae Stanciu için sıkı pazarlık!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yollarını ayırdığı Faslı on numara Younes Belhanda’nın alternatifini Çekya’da buldu. Sarı kırmızılılar, Slavia Prag’da forma giyen Nicolae Stanciu’nun transferi için çalışmalara başladı.

45 MAÇTA 16 GOL

Teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Stanciu’nun yıllık maliyetinin 1,5-2 milyon Euro arasında olduğu öğrenilirken, Slavia Prag’ın bonservis için isteği ücret resmen el yaktı! Çek kulübü, tecrübeli futbolcu için Galatasaray’dan 6 milyon 750 bin Euro (69,5 milyon TL) talep etti.

CEVAP BEKLENİYOR

Rakamı yüksek bulan sarı kırmızılılar, “Biz Stanciu’yu almak istiyoruz ancak bir teklif yapabilmemiz için sizin istediğiniz rakamın gerçekçi olması gerekir” diyerek beklemeye geçti. Prag’dan geri dönüş bekleyen Galatasaray’ın bonservis için gözden çıkardığı rakamın 4,5 milyon Euro (46,3 milyon TL) olduğu öğrenildi

NICOLAE STANCU KİMDİR?

· Doğum tarihi: 7 Mayıs 1993

· Doğum yeri: Alba İulia (Romanya)

· Boy: 1,69 metre · Oynadığı kulüpler: Alba İulia, FC Vaslui, Steaua Bükreş, Anderlecht, Ahli, Slavia Prag

· Romanya Milli Takımı kariyeri: 44 maç (10 gol)