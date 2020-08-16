Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Lemina'ya 'Feda' ödülü

Galatasaray’da son bir haftada yaşanan gelişmeler orta saha için yapılacak transfer planlarının revize edilmesine yol açtı. Öncelikle HES Kablo Kayserispor’dan Bernard Mensah’ı kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş’ın daha yüksek bir teklif sunup bir adım öne geçmesi üzerine bu isimden vazgeçti ve yeni bir öneride bulunmadı. Ganalı futbolcuyu listeden çıkaran Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir şekilde yeniden Mario Lemina geldi.

Pandemide de indirdi

Gabonlu orta saha oyuncusu, “Galatasaray’ı seviyorum ve burada kalmak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım” dedi ve yıllık ücretinde yüzde 30 indirim yapabileceğini bildirdi. Bu sezon 2 milyon 50 bin Euro garanti para alan Lemina’nın ücreti böylelikle 1.4 milyon Euro gibi cazip bir seviyeye geldi. Pandemi döneminde kulüpten gelen ‘Ücretinizi yüzde 15 indirin’ teklifine ilk olumlu yanıt veren isimler arasında yer alan Mario Lemina’nın bu tavrı Galatasaray yönetimini yeniden harekete geçirdi.

17.5 milyon Euro ödenmişti

Sarı kırmızılılar Lemina’yı yeniden kiralamak için Southampton Kulübü ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki hafta İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturularak, Gabonlu futbolcuyu 1 yıllığına kiralama için teklif yapılacak. Sakatlığı nedeniyle geçen sezon 16 maç kaçıran 27 yaşındaki Lemina, forma giydiği 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Southampton, tecrübeli orta saha oyuncusunu 2017 yılında 17.5 milyon Euro’ya Juventus’tan transfer etmişti.

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