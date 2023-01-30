Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Şimdi gözler Mert Müldür’de...

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Kaan Ayhan yıllardır her transfer döneminde adı 4 büyüklerle anılan futbolcuların başında geliyordu. A Milli Takım’da banko oynayan yerli bir isim olmasının yanı sıra hem orta saha hem defansta görev yapabilmesi kendisini transferin gözdesi haline getirmişti. Son olarak Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı başaran taraf sarı kırmızılılar oldu. Peki Galatasaray yöneticileri Kaan Ayhan transferini nasıl bitirdi? Futbolcuyu bırakmak istemediği bilinen Sassuolo Kulübü nasıl ikna edildi ve hangi şartlarda anlaşma yapıldı? İşte bu soruların cevapları...

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8 MAÇTA 1’ER DAKİKA OYNASA DAHİ BONSERVİSİ SATIN ALINACAK

G.Saray, sezon sonuna kadar kiralık olarak oynatacağı Kaan için Sassuolo’ya 500 bin Euro ödeyecek. Finansal Fair Play (FFP) kriterleri nedeniyle sözleşmeye ‘zorunlu satın alma şartı’ konulmadı, bunun yerine Sassuolo’yu ikna edebilmek için 2 farklı opsiyon maddesi konuldu. Bu maddelerden birinin gerçekleşmesi durumunda 3,5 milyon Euro ödenerek bonservis alınacak. Bunlar şöyle:

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1- Galatasaray sezon sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa...

2- Kaan, Galatasaray’ın ligde kalan 16 maçının 8’inde süre alırsa. (Burada dakika kıstası yok. Kaan 8 söz konusu maçta 1’er dakika görev alsa dahi 3,5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınacak).

ŞİMDİ GÖZLER MERT MÜLDÜR’DE SASSUOLO’NUN CEVABI BEKLENİYOR

Kaan Ayhan da Galatasaray’dan yarım sezon için 600 bin Euro garanti para alacak. Sezon sonu bonservisinin satın alınması durumunda da 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Önceki gece İstanbul’a gelen milli futbolcu, transferiyle ilgili olarak, “Sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde Galatasaray formasını giyeceğim” dedi. Futbolcunun babası Erol Ayhan ise, “Son yıllarda her transfer sezonu Kaan’ın Türkiye’ye gelmesi gündemde idi. Sonunda oldu. Kaan Galatasaray forması giyeceği için çok mutlu” diye konuştu.

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Kaan transferinde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar şimdi gözlerini takım arkadaşı Mert Müldür’e çevirdi. Milli futbolcu için teklifini yapan Galatasaray, İtalyan kulübünden gelecek cevabı bekliyor.