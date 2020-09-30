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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda!
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Galatasaray'da ilk 11'de şans bulamayan Jimmy Durmaz'ın, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'da fazla şansı bulamayan Jimmy Durmaz'ın yeni belli oldu.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ve Jimmy Durmaz, transfer konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya yakın.

31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği kaydedildi.

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