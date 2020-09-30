AA
Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda!
Galatasaray'da ilk 11'de şans bulamayan Jimmy Durmaz'ın, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Galatasaray'da fazla şansı bulamayan Jimmy Durmaz'ın yeni belli oldu.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray ve Jimmy Durmaz, transfer konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya yakın.
31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle