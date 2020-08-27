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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da İsmaila Coulibaly için son pazarlık
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Haber Giriş: 27.08.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da İsmaila Coulibaly için son pazarlık

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da İsmaila Coulibaly için son pazarlık
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Galatasaray, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen İsmaila Coulibaly için pazarlıklarını sürdürüyor.

Gelecek vaad eden orta sahalar arasında gösterilen Ismaila Coulibaly için Galatasaray'ın ısrarı devame diyor.

Galatasaray 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için son olarak 1.5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Norveç temsilcisi 2 milyon Euro’dan aşağı inmiyor. Genç futbolcu da kulübünden Galatasaray’a gitmek için izin talebinde bulundu.

1.83 boyundaki Malili futbolcu, scout ekibi tarafından önerilip teknik heyetten tam not almıştı. Galatasaray cephesi, Coulibaly’nin hem sahada performansıyla hem de bir sonraki satışıyla kulübe büyük fayda sağlayacağı inancına sahip.

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasarayda İsmaila Coulibaly için son pazarlık

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