Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da İsmail Çokçalış kararı! Devre arasında...

Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden G.Saray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.

İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray 'ın sağ bek transferi için gündemine aldığı genç futbolcu İsmail Çokçalış, Bursaspor altyapısında yetişti. 2015 yılında U16 takımına yükselen genç futbolcu daha sonra sırasıyla U21 takımına kadar ilerledi.

İsmail Çokçalış kimdir?

Ocak 2019'da TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 6 aylığına kiralandı.

Sezon sonunda takıma geri dönen İsmail Çokçalış, Bursaspor A Takımı kadrosuna dahil edildi.

Yeşil beyazlı takım ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu milli takım formasını da giydi. Türkiye U16, U17, U18, U19 ve U20 kadrolarında yer alan İsmail, toplamda 8 maça çıktı.

Geçen sezon Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 11 maça çıkan İsmail Çokçalış, bu sezon oynanan tüm maçlarda görev yaptı. Performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu 1 de gol kaydetti. (Fanatik)

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...