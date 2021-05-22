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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Onyekuru kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Onyekuru kararı!

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Onyekuru kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı belirtildi.

Galatasaray'ın, 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Henry Onyekuru konusunda geri adım attığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre bu sezonla beraber Galatasaray'ın 3. kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Galatasarayda Fatih Terimden flaş Onyekuru kararı

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