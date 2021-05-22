Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Onyekuru kararı!

Galatasaray'ın, 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Henry Onyekuru konusunda geri adım attığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre bu sezonla beraber Galatasaray'ın 3. kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.

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