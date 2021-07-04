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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı!

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Galatasaray'da son dakika transfer açıklaması... Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada büyük başarılar elde etmek istiyorum. Sakatlıklar ve başka sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl hem benim için hem de takım arkadaşlarım için sakatlıksız, sıkıntısız geçer ve şampiyonluklar, kupalar kazanırız. Takım arkadaşlarımı da onlarla beraber çalışmayı özledim. Hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27 resmi müsabakaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı takıma 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Emre Akbabanın sözleşmesi uzatıldı

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Emre Akbabanın sözleşmesi uzatıldı

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Emre Akbabanın sözleşmesi uzatıldı

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Emre Akbabanın sözleşmesi uzatıldı

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Emre Akbabanın sözleşmesi uzatıldı

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