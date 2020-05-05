Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Diagne planı! Takas...

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve tapusu Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine aldı.



Sarı kırmızılı takımın listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için enteresan bir iddia Ada basınından geldi.

Radio Eklipse Sports'un haberine göre; Galatasaray, Watford'un U23 takımının golcüsü Suarez'i almak için Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif etti.

ZARAGOZA'DAN İLK AÇIKLAMA

Zaragoza Sportif Direktörü Lalo Arentegui düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu için, "Onu tutmak istiyoruz. Bizimle olmasını istiyoruz. Watford ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların da onu istemesi işimizi zora sokuyor" dedi.

Lalo, Suarez için bahsettiği takımın 'Galatasaray mı' olduğunu sorusuna ise gülerek, "Polemik çıkaracak cevap bulamazsınız" diyerek kafa karıştırdı.

GOL MAKİNESİ

Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu müthiş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.

Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Luis Suarez'i kiralamayı planlarken görüşmelerde Radamel Falcao'nun da aktif rol oynadığı öğrenildi. Suarez'i arayıp, "Gelişimin için Galatasaray bir kulübü mutlaka düşünmelisin" dediği iddia edildi.