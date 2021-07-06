Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas döneminin ilk transferi resmen açıklanıyor! Barış Alper Yılmaz...

Birçok takımın peşinden koştuğu Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferinde Galatasaray mutlu sona ulaştı. Transferle ilgili son pürüz oyuncunun eski kulübü Ankara Demirspor'un istediği paydı. Aslan bu sorunu da görüşmeler sonrası halletti. Barış Alper'in transferi sadece imzaya kaldı. Bugün Türk Telekom Stadı'nda imza atacak olan Barış Alper Yılmaz'ın transferinin akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce kadrosuna Alpaslan ÖZtürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz olacak.