Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tamam, sırada 3 genç transfer var

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da Fatih Terim önderliğinde oyuncu taramalarına devam eden scout ekibi hem yurt içi hem de yurt dışında kulüp transfer politikalarına uygun yeni isimleri belirledi. Genç oyunculara yatırım yapacak olan G.Saray, sahada ve gelecekte transferde katkı sağlayacak isimler almak istiyor. Teknik ekip bu doğrultuda 4 ismi yönetimin önüne koydu. Terim’in olumlu baktığı üç ismin ortak özelliği birçok mevkide oynayabilmeleri.

BARIŞ ALPER YILMAZ: PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

G.Saray Keçiörengücü ile anlaştı. 21 yaşındaki sol kanat; sağ kanat ve santrforda da görev yapıyor. 1. Lig’de 36 maça çıkan Barış, 8 gol ve 5 asiste imza attı. 1.5 milyon Euro+bir genç oyuncu verilecek. Keçiörengücü, Ali Yavuz Kol’u istiyor. Burak Elmas yönetimi bu teklifi değerlendiriyor.

SEMİH GÖRER: SAĞ BEK İÇİN GENÇ BİR ALTERNATİF

Şener Özbayraklı’nın ayrılığı sonrasında yerli bir sağ bek takviyesi planlayan G.Saray, genç bir isme yatırım yapmayı düşünüyor.

Akhisar’da forma giyen 19 yaşındaki Semih Görer için scout ekibi olumlu rapor verdi. Orta sahanın sağ iç bölgesinde de oynayabiliyor.

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE: HEM ORTA SAHA HEM ÖN LİBERO

Tunus’un Esperance kulübünde forma giyen Romdhane de geniş listedeki yerini aldı. 21 yaşındaki Tunuslu, merkez orta sahada forma giyiyor. Romdhane aynı zamanda ön libero ve 10 numarada da görev alabiliyor. 34 maçta 10 gol atıp 3 asistlik katkı yaptı.

BURAK İNCE: HENÜZ 17’LİK YILDIZ ADAYI

Altınordu’nun en önemli gençlerinden biri olarak gösteriliyor. Henüz 17 yaşında. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve orta saha sol içte de başarılı bir performans sergiliyor. Geçen sezon İzmir ekibiyle çıktığı 30 karşılaşmada 6 gole imza attı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...