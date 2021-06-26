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Futbol
Haber Giriş: 26.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Arda Turan imzayı atıyor!

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Arda Turan imzayı atıyor!

Galatasaray'da sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen yeni sezon için idmanlara çıkan Arda Turan'ın en yakın zamanda sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gözler sözleşmesi biten isimlerde.

Sözleşmesi sona ermesine rağmen, Fatih Terim takımın başına geçtikten sonra Florya'daki antrenmanlara katılan Arda Turan, Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu ile1+1 yıllık mukavele yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasarayda Arda Turan imzayı atıyor

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