Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Premier Lig'e istediği gibi giriş yapamayan Kırmızı Şeytanlar, Porto'ya Alex Telles için 13 milyon euroluk transfer teklifi yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti.

Teklifi revize eden İngiliz temsilcisi, 27 yaşındaki Brezilyalı için fiyatı 20 milyona çıkarırken, Porto ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Telles için Porto, 20 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Galatasaray pay alacak

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek. Sarı kırmızılılar, Portekiz temsilcisiyle yaptığı anlaşma gereği Telles'in satışından yüzde 10 pay alacak.

İşte o anlaşmanın detayları

Alex Telles'in Porto'ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."