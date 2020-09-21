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Haber Giriş: 21.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Ahmet Çalık gidiyor Semih Kaya dönüyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Ahmet Çalık gidiyor Semih Kaya dönüyor!
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Galatasaray'da bir türlü formayı kapamayan Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Bunun üzerine stoper bölgesinde doğacak boşluğu doldurmayı planlayan Cim Bom'da gündeme Semih Kaya geldi.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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2017'den bu yana Galatasaray'da görev yapan ancak bir türlü formayı kapamayan Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için kulüpten izin istemiş, yönetim de Terim'le görüştükten sonra onay vermişti.

Sıcak bakıyor

Bunun üzerine stoper bölgesinde doğacak boşluğu doldurmayı planlayan Cim Bom'da gündeme Semih Kaya geldi. Çek ekibi Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yuvaya geri dönebileceği öğrenildi. Semih'in olası bir resmi teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya 2017-18 sezonu başında Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasarayda Ahmet Çalık gidiyor Semih Kaya dönüyor

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