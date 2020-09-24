Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Marcao açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Play-off'u da geçersek 6 milyon € kazanacağız. Derbiden önce bu maçı kazanmak çok önemli. Teknik heyete ve futbolculara teşekkür ederim. Hepsini tebrik ederim

SATMADAN ALAMIYORUZ

Marcao bizim için çok önemli. Arkadaşlar oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Futbolcularımız böyle oynarsa, ocak ayında kapımızı çok çalarlar.