Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor! Kaleye tanıdık isim...

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G.Saray’da iç ve dış transfer hız kazandı... 3 maçtır kaybeden takımın küme düşme hattına yaklaşması ve yeni teknik direktör Domenec Torrent’in “Acil takviye lazım” sözü üzerine harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta içinde somut adımlar atacak. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle önceliği ayrılıklara veren ve Gustavo Assunçao’nun sözleşmesini önceki gün fesheden Galatasaray, en az 3 oyuncuyla daha yollarını ayıracak. Sarı kırmızılıların transfer gündemi şöyle:

Babel’e Falcao taktiği

Süper Lig’den çok sayıda takımın yanı sıra Hull City’den teklifler alan Ryan Babel ile sözleşmenin feshi için masaya oturulacak. 6 aylık kontratı

bulunan Hollandalı futbolcuya haziran ayına kadar ödenmesi gereken 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı verilip serbest bırakılacak. Galatasaray, sezon başında da Radamel Falcao ile aynı şekilde yollarını ayırmıştı.

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Yedlin’e ABD’den iki talip var

Christian Luyindama, her konuda anlaşma sağlanan Belçika’nın Antwerp takımına gönderilecek. Cüzi bir bedel karşılığında sezon sonuna dek kiralanacak olan Demokratik Kongolu futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. MLS’ten Orlando City’nin ardından İnter Miami’nin de talip olduğu DeAndre Yedlin, bu iki takımdan birine kiralama ya da satış yoluyla verilecek.

Yeni Malatya, Morutan’ı istedi

Assunçao’nun ardından Babel, Yedlin ve Luyindama’nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sarı kırmızılılarda Olimpiu Morutan’a da Süper Lig’den talip çıktı. Rumen futbolcunun vatandaşı Mariusz Sumudica’nın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, Galatasaray’a kiralama teklifinde bulundu. Sezon başında 3.5 milyon Euro’ya satın alınan Morutan’ın kiralık verilip verilmeyeceğine teknik direktör Domenec Torrent karar verecek.

Okan’ın alternatifi Sinan Bolat

G.Saray, kaleci sorununu da gelecek hafta çözecek. Sezon başı kiralık verdiği Okan Kocuk’u Giresunspor’dan geri isteyen sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray’a dönecek. Okan geri alınamazsa Gent’te oynayan Sinan Bolat’la masaya oturulacak.