Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor! Kaleye tanıdık isim...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Balıkesirde deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildiBalıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi#Deprem
AFADdan kar yağışıyla açıklama DHA Muhabirleri anbean aktardıAFAD'dan kar yağışıyla açıklama! DHA Muhabirleri anbean aktardı#Kar Yağışı
Peş peşe uyarılar gelmişti... İstanbulda kar yağışı yeniden başladıPeş peşe uyarılar gelmişti... İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı!#Meteoroloji
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Tümer Metinden olay sözler F.Bahçeli bazı futbolculara forma bile satmamTümer Metin'den olay sözler! 'F.Bahçeli bazı futbolculara forma bile satmam'#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş tutuklandıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş tutuklandı#Sedef Kabaş
Yine iğrenç saldırılarYine iğrenç saldırılar#Sağlık Çalışanları
Ay yıldızların gecesiAy yıldızların gecesi#Yıldızları Tebrik Gecesi
Milli takım ve Vakıfbank antrenörü Guidetti: Yemekte İtalyan, tatlıda TürkümMilli takım ve Vakıfbank antrenörü Guidetti: Yemekte İtalyan, tatlıda Türküm#Giovanni Guidetti
CSI İstanbul: Teknoloji sayesinde çözülen cinayetlerCSI İstanbul: Teknoloji sayesinde çözülen cinayetler#Parmak İzi Entegrasyon Sistemi
Bakan Koca İstanbulu işaret ederek uyardı: Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyorBakan Koca İstanbul'u işaret ederek uyardı: 'Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyor'#Koronavirüs
Türkiye’nin çorbası hangisi: Yayla mı kelle paça mıTürkiye’nin çorbası hangisi: Yayla mı kelle paça mı?#Çorba
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor! Kaleye tanıdık isim...

#Transfer#Galatasaray#Torrent
Son dakika transfer haberi: Galatasarayda 4 isimle yollar ayrılıyor Kaleye tanıdık isim...
Ali Naci Küçük

Galatasaray yönetimi, acilen yapılması gereken transfer operasyonlarını önümüzdeki hafta içinde tamamlamayı hedefliyor. Babel’e, kalan alacaklarının bir bölümü verilip sözleşmesi feshedilecek. Luyindama, Antwerp’e; Yedlin Orlando City ya da İnter Miami’ye kiralanacak. Yeni Malatya’nın istediği Morutan’ın da ayrılması gündemde.

Haberin Devamı

G.Saray’da iç ve dış transfer hız kazandı... 3 maçtır kaybeden takımın küme düşme hattına yaklaşması ve yeni teknik direktör Domenec Torrent’in “Acil takviye lazım” sözü üzerine harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta içinde somut adımlar atacak. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle önceliği ayrılıklara veren ve Gustavo Assunçao’nun sözleşmesini önceki gün fesheden Galatasaray, en az 3 oyuncuyla daha yollarını ayıracak. Sarı kırmızılıların transfer gündemi şöyle:

Babel’e Falcao taktiği

Süper Lig’den çok sayıda takımın yanı sıra Hull City’den teklifler alan Ryan Babel ile sözleşmenin feshi için masaya oturulacak. 6 aylık kontratı
bulunan Hollandalı futbolcuya haziran ayına kadar ödenmesi gereken 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı verilip serbest bırakılacak. Galatasaray, sezon başında da Radamel Falcao ile aynı şekilde yollarını ayırmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasaray kulislerini sallayan iddia Fatih Terimden başkanlık hamlesi, görüşülen isimler...Galatasaray kulislerini sallayan iddia! Fatih Terim'den başkanlık hamlesi, görüşülen isimler...Haberi görüntüle

Yedlin’e ABD’den iki talip var

Christian Luyindama, her konuda anlaşma sağlanan Belçika’nın Antwerp takımına gönderilecek. Cüzi bir bedel karşılığında sezon sonuna dek kiralanacak olan Demokratik Kongolu futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. MLS’ten Orlando City’nin ardından İnter Miami’nin de talip olduğu DeAndre Yedlin, bu iki takımdan birine kiralama ya da satış yoluyla verilecek.

Yeni Malatya, Morutan’ı istedi

Assunçao’nun ardından Babel, Yedlin ve Luyindama’nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sarı kırmızılılarda Olimpiu Morutan’a da Süper Lig’den talip çıktı. Rumen futbolcunun vatandaşı Mariusz Sumudica’nın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, Galatasaray’a kiralama teklifinde bulundu. Sezon başında 3.5 milyon Euro’ya satın alınan Morutan’ın kiralık verilip verilmeyeceğine teknik direktör Domenec Torrent karar verecek.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan Okan Kocuk için resmi hamleGalatasaray'dan Okan Kocuk için resmi hamle! Haberi görüntüle

Okan’ın alternatifi Sinan Bolat

G.Saray, kaleci sorununu da gelecek hafta çözecek. Sezon başı kiralık verdiği Okan Kocuk’u Giresunspor’dan geri isteyen sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray’a dönecek. Okan geri alınamazsa Gent’te oynayan Sinan Bolat’la masaya oturulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Torrent

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe